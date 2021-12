Ascolti tv 8 dicembre 2021 | Rai1 vince con il film | Canale5 sprofonda sotto il 10%

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 dicembre 2021)tv: crisi profonda per l’ammiraglia Mediaset, sorpassata anche da Rai3 Serata televisiva di festa dell’Immacolata con ilper la famiglia Remi che suha registrato il 15,1% di share media con 3,137 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stesa rete aveva raccolto il 24,34% e 5 milioni di spettatori con il biopic Bohemian Rhapsody sulla vita di Freddy Mercury al 24,34% e 5 milioni. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,4% e 2,036 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 10,06% e 1,9 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Tutta colpa di Freud sucon il 9,3% e 1,795 milioni di contatti. Brutto colpo per il Biscione che crolla rispetto a mercoledì scorso, quando aveva fatto il 12,59% e 2,5 ...