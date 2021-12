Ascolti Tv 8 dicembre 2021 | il film Remi ci avvicina al Natale Tutta colpa di Freud finisce dietro

(Di giovedì 9 dicembre 2021). In prima serata su Rai1 ilha emozionato 3.137.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Rai3 Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli 2.036.000 (10,4%). Su ...

2021. In prima serata su Rai1 il film Remi ha emozionato 3.137.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Rai3 Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli 2.036.000 (10,4%). Su ...Antonella Clerici: record d'per la puntata di È sempre mezzogiorno di ieri, mercoledì 8Record stagionale d'per Antonella Clerici con la puntata di È sempre mezzogiorno di ieri, 8: l'appuntamento del programma culinario di Rai1 andato in onda nel giorno della ...Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA: saranno loro 4 a contendersi la vittoria finale di X Factor 2021 nell’ultimo, decisivo, ...Dopo il ritorno in grande stile alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con “Quando ti sei innamorato” e l’immenso successo della hit estiva “Mille” con Fedez & Achille Lauro (certificata […] ...