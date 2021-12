Arriva la nuova norma sul green pass: a chi sarà revocato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra pochi giorni dovrebbe entrare in vigore la norma che sospende il green pass ai positivi al Covid: la decisione del Garante della privacy Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra pochi giorni dovrebbe entrare in vigore lache sospende ilai positivi al Covid: la decisione del Garante della privacy

Advertising

amendolaenzo : Nuova tappa. Domani il #RoadToRecovery ???????? arriva in Toscana, a #Empoli e #Pisa. Per il #NextGenerationEU, la nost… - Gianfra12198016 : @EmanuelaErre Ti chiameranno fino a che nn ti arriva la nuova bolletta poi nn ti chiameranno più...quindi aspetta e… - infoitcultura : Striscia la Notizia, arriva Diletta Leotta: sarà la nuova conduttrice in coppia con Alessandro Siani - rosetoardente : RT @maurazamir: Cammino lungo la riva della coscienza,dove le onde si muovono in un flusso e riflusso continuo. Quando arrivano lasciano di… - amuglia : RT @FondCorriere: “«LA LETTURA» 1901 – 2021. Una storia della cultura italiana”, la nuova proposta editoriale a cura della Redazione Cultur… -