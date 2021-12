Arnautovic: “Bologna ha un profilo europeo. C’è tutto per fare come l’Atalanta” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul suo momento con i felsinei, il rapporto con Mihajlovic, le sue ambizioni e il club a cui si ispira. Queste le sue parole: “Sto bene a Bologna, stiamo facendo un ottimo percorso, la squadra sta crescendo tanto. Bologna è felicità, ha un profilo europeo e un futuro da… Dea. Qui c’è tutto per fare come l’Atalanta. Strutture, ambizioni, un grande allenatore, tanti giovani da poter far crescere”. Su Mihajlovic: “Sinisa? È come me. Siamo di origini serbe: mentalità e voglia di vincere ci uniscono. Abbiamo ambizione, determinazione nel voler raggiungere traguardi importanti. Ci capiamo al volo, anche con uno sguardo, e siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Marko, attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul suo momento con i felsinei, il rapporto con Mihajlovic, le sue ambizioni e il club a cui si ispira. Queste le sue parole: “Sto bene a, stiamo facendo un ottimo percorso, la squadra sta crescendo tanto.è felicità, ha une un futuro da… Dea. Qui c’èper. Strutture, ambizioni, un grande allenatore, tanti giovani da poter far crescere”. Su Mihajlovic: “Sinisa? Ème. Siamo di origini serbe: mentalità e voglia di vincere ci uniscono. Abbiamo ambizione, determinazione nel voler raggiungere traguardi importanti. Ci capiamo al volo, anche con uno sguardo, e siamo ...

