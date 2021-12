Arisa sorprende in versione Babbo Natale e lancia il suo nuovo singolo | “Una piccola sorpresa” | il post

Ultime Notizie dalla rete : Arisa sorprende

e Dj Matriz hanno lavorato insieme anche quest'estate, in occasione della canzone dedicata alla Nazionale per gli Europei di calcio, e per la cantante questo 2021 si concluderà all'insegna di ...A queste parole il suo compagno nel talent showtutti con un'affermazione: 'Si è visto ... Ballando con le stelle , durante l'esibizione di ballo della nota cantantee del suo compagno ...Arisa è una delle concorrenti più apprezzate dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni, in coppia con Vito Coppola, hanno sorpreso il pubblico del famoso dance show. Arisa ha ...Con il cappello di Babbo Natale sulla testa Arisa si è mostrata più sensuale che mai sui social e ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Cioccolata Bianca. Arisa: Ciocc ...