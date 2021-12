Ariccia | al Parco Romano del Biodistretto arriva l ‘albero di Natale Ecologico

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ unecosostenibile quello realizzato aldi. Un grande albero direalizzato con materiali riciclati è stato costruito presso lo spazio della Foresta didi Monte Gentile.“Felici di non aver abbattuto nessun albero, di non aver contributo al marketing della plastica delle multinazionali, dicono gli organizzatori, sempre attenti alla tutela dell’ambiente. Il nostro ALBERO diè frutto della creatività e della passione per la Madre Terra, creato con i legni di scarto con cui e’ stata realizzata la pedana, il puntale e’ una ‘Merkaba’ simbolo di geometria sacra grazie a Primotempo – associazione CreAttiva. Il freddo intenso e le raffiche di vento ci hanno impedito di appendere già oggi le mele ...

