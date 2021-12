Ardea | buche stradali | lo sfogo del sindaco

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ un vero e proprio, misto a frustrazione e preoccupazione, quello a cui si lascia andare il primo cittadino diMario Savarese a fronte dell’evidente stato di degrado in cui versano le strade cittadine, trae vere e proprie voragini e asfalti non congrui. Una problematica che in queste giornate di maltempo si sta decisamente acuendo. IlSavarese non si nasconde e non le manda a dire: strade costruite male e piene di, dice. E “Ogni giorno di pioggia costa ad20mila euro.”: strade costruite male: lodelVentimila euro diogni giorno sulle strade di. L’amministrazione comunale ha conteggiato che ledi ...