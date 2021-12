Arbitri & Arbitri – Livio Marinelli è l’arbitro di Napoli-Empoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arbitri & Arbitri – Livio Marinelli sarà l’arbitro di Napoli-Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Seconda sconfitta in campionato per il Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021)saràdi, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Seconda sconfitta in campionato per il, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

leccastefano : RT @AIA_it: Risultato dell’#AIA: quote associative gratuite per gli #arbitri Under 21. Leggi la news: - TheGreatGrey2 : @masdeca @LookInThyHeart_ @_Edo_ Il condizionamento sociale però è frutto di altre scelte, di altre priorità, di al… - aiacatanzaro : Designazioni Nazionali #Futsal. #SerieAFutsal. Luca Petrillo designato in qualità di AE1 in: CMB Futsal Team - Rea… - Ted15906870 : @DiegoDeLucaTwit Diego sono daccordo con te. Mi dispiace che non sei piu in radio, ti faccio tantissimi auguri per… - TUTTOB1 : Serie B, gli arbitri della 17a giornata: Orsato per il clou Pisa-Lecce, Santoro al 'Tardini' -