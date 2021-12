(Di venerdì 10 dicembre 2021) L'attorehato che ledi2, iniziate a luglio, siufficialmente. Ledi2, come confermato dall'attore, siufficialmente. L'attore ha infattito nelle sue Instagram Stories di aver terminato il lavoro sul set del sequel del film del 2018, iniziato nel mese di luglio., nei video pubblicati online, ha dichiarato: "Si è concluso il lavoro suand the Lost Kingdom. Ho così tanto da condividere con voi, vorrei dirvi così tanto". L'interprete del supereroe ha aggiunto: "Che giornata epica. Vi voglio ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Aquaman 2: Jason Momoa svela che le riprese si sono concluse - GianlucaOdinson : Aquaman 2: Jason Momoa annuncia la fine delle riprese - Dosty47 : RT @badtasteit: #Aquaman 2: Jason Momoa annuncia la fine delle riprese - badtasteit : #Aquaman 2: Jason Momoa annuncia la fine delle riprese -

Ultime Notizie dalla rete : Aquaman Jason

... Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg),Momoa (Arthur Curry /), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jared Leto (Joker), ...Il protagonista della trama èMomoa , interprete statunitense divenuto famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione del personaggio dinell'universo cinematografico della DC ...L'attore Jason Momoa ha svelato che le riprese di Aquaman 2, iniziate a luglio, si sono ufficialmente concluse. Le riprese di Aquaman 2, come confermato dall'attore Jason Momoa, si sono ufficialmente ...Con un brevissimo e conciso video la star Jason Momoa ci fa sapere che le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono ufficialmente terminate.