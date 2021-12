Antonio Triolo, arrestato per corruzione il comandante della polizia metropolitana di Messina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il comandante della polizia metropolitana di Messina, Antonio Triolo, è tra le sette persone arrestate nella notte dai carabinieri al termine di una inchiesta per corruzione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, stessa misura per altri agenti della polizia locale del comune di Letojanni, tra cui anche il comandante dei vigili del piccolo comune ai piedi della rocca di Taormina, Alessandro Molteni. Nel provvedimento firmato dal gip di Messina Maria Militello ci sono anche un ispettore della stessa “municipale” di Letojanni, Santo Triglia, e la moglie Gaetana Cardile, la figlia del comandante Molteni, Elisa, e due ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildi, è tra le sette persone arrestate nella notte dai carabinieri al termine di una inchiesta per. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, stessa misura per altri agentilocale del comune di Letojanni, tra cui anche ildei vigili del piccolo comune ai piedirocca di Taormina, Alessandro Molteni. Nel provvedimento firmato dal gip diMaria Militello ci sono anche un ispettorestessa “municipale” di Letojanni, Santo Triglia, e la moglie Gaetana Cardile, la figlia delMolteni, Elisa, e due ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Triolo Gli arresti in Sicilia per l'affare della sistemazione delle strade dopo gli incidenti Tra le persone arrestate stamani dai carabinieri, c'è il comandante della polizia metropolitana di Messina, Antonio Triolo. Ai domiciliari sono anche i suoi colleghi di Letojanni, il comandante dei ...

Messina, arrestato per corruzione il comandante della polizia metropolitana A cominciare da Antonio Triolo , comandante della polizia metropolitana di Messina, per proseguire con il capo della Municipale di Letojoanni, Alessandro Molteni, e con l'ispettore Santo Trigila. In ...

Antonio Triolo, arrestato per corruzione il comandante della polizia metropolitana di Messina Antonio Triolo, comandante della polizia metropolitana di Messina, è stato arrestato insieme ad altre 6 persone per corruzione ...

Vigili corrotti per monopolio lavori dopo incidenti, arresti I carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari emessa dal gip nei confronti di 7 persone (ANSA) ...

