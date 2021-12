Anton Durcovici | vi racconto il martirio del vescovo romeno

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Bucarest. È la seconda cella, entrando sulla destra. Piccola, buia e umida. Nel dicembre del 1951 vi moriva di stenti e percosse, buttato sul pavimento, ridotto a un cencio umano, un bell’uomo. Alto, biondo, dagli occhi azzurri come il cielo di Moldavia in primavera. Signorile, colto, deciso e sorridente, dotato del dono dell’ascolto. Era ildi Ja?i,. Aveva 62 anni. Ci troviamo nella famigerata prigione di Sighetu Marma?iei, a nord della Romania, costruita nel 1897 per i detenuti di reati comuni e, dal 1946, trasformata dal regime nella prigione dei “non comunisti”, un non-luogo da eguagliare in disumanità e mostruosità i lager nazisti. Chissà come sarà stato felice di studiare a Roma, tra il 1906 e il 1911, prima come studente al Pontificio Collegio Urbano, poi all’Angelicum e, infine, per il dottorato, alla ...