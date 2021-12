Anticipazioni Uomini e Donne, Nicole nell’occhio del ciclone: delude la redazione e Maria (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tronista Andrea Nicole ha commesso un grande errore, delusione da parte di Maria De Filippi e di tutto lo studio di Uomini e Donne. Andrea Nicole, tronista di Uomini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tronista Andreaha commesso un grande errore, delusione da parte diDe Filippi e di tutto lo studio di. Andrea, tronista di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

