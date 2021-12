Anticipazioni Beautiful, Steffy è perfida: Ridge e Brooke ai ferri corti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Steffy metterà la pulce nell’orecchio a Ridge in un momento complicato con Brooke Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le Anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Steffy si troverà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledifanno sapere chemetterà la pulce nell’orecchio ain un momento complicato conNuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Leamericane difanno sapere chesi troverà L'articolo proviene da Inews.it.

