Andria | tunisino ucciso dal gelo ad Andria nella notte dell' Immacolata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andria tunisino

Ieri sera, in Via Melo, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un cittadino, ... l'ultimo romanzo di Annalaura Giannelli il 14 dicembre al Caffè Bistrot Varietà In Puglia, ...... aggredito a colpi di bottiglia per non avergli dato dei soldi: arrestatoCronaca Covid Puglia, somministrato l'88,8% delle dosi consegnate: il report delle Asl In Puglia Coronavirus, ...Aveva 50 anni il cittadino tunisino trovato morto nella sera dell'Immacolata alla periferia di Andria a causa degli stenti del freddo e, molto probabilmente, anche di condizioni di salute già comprome ...