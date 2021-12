And Just Like That vs Sex And the City. Cosa è cambiato (Di giovedì 9 dicembre 2021) And Just Like That, il reboot di Sex And the City è ora disponibile. Carry, Miranda e Charlotte tornano sui piccoli schermi con storie e look inediti. Kim Cattral (Samantha) non ha preso parte allo show, ma ci si rincuora già alla visione delle prime immagini, dove si percepisce un nuovo stile per le protagoniste ormai cinquantenni. Ecco, quindi, Cosa è cambiato da ieri a oggi e come si è evoluto il guardaroba delle fashioniste New Yorkesi. Le prime immagini dal trailer Già da una prima analisi del trailer si può percepire il cambiamento delle protagoniste. Non solo legato all’età, ma una vera e propria maturità stilistica, che sostituisce pantaloni a vita bassa e slip dress in seta, ad abiti ampi e jumpsuit comode. La nuova costumista Molly Rogers, che sostituisce la precedente ... Leggi su amica (Di giovedì 9 dicembre 2021) And, il reboot di Sex And theè ora disponibile. Carry, Miranda e Charlotte tornano sui piccoli schermi con storie e look inediti. Kim Cattral (Samantha) non ha preso parte allo show, ma ci si rincuora già alla visione delle prime immagini, dove si percepisce un nuovo stile per le protagoniste ormai cinquantenni. Ecco, quindi,da ieri a oggi e come si è evoluto il guardaroba delle fashioniste New Yorkesi. Le prime immagini dal trailer Già da una prima analisi del trailer si può percepire il cambiamento delle protagoniste. Non solo legato all’età, ma una vera e propria maturità stilistica, che sostituisce pantaloni a vita bassa e slip dress in seta, ad abiti ampi e jumpsuit comode. La nuova costumista Molly Rogers, che sostituisce la precedente ...

