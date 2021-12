And Just Like That, su Sky e streaming NOW il nuovo capitolo «Sex and the City» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Debutta su Sky e NOW il 9 dicembre, in contemporanea con l’esordio negli Stati Uniti, AND Just Like That..., il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV “Sex and the City” del produttore esecutivo Michael Patrick King.I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili da giovedì 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00.... Leggi su digital-news (Di giovedì 9 dicembre 2021) Debutta su Sky e NOW il 9 dicembre, in contemporanea con l’esordio negli Stati Uniti, AND..., ildella rivoluzionaria serie TV “Sex and the” del produttore esecutivo Michael Patrick King.I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili da giovedì 9 dicembre on demand su Sky e insu NOW dalle 9.00....

