Letta su Facebook e commentata da centinaia, anzi, da migliaia di persone, tutte in genuflessa adorazione: "Così è diventato il nostro mondo: la pubblicità ha preso il posto della letteratura, gli slogan ci colpiscono più della poesia e dei suoi versi. L'unico modo di resistere è ostinarsi a pensare con la propria testa e soprattutto a sentire col proprio cuore". Firmato: Tiziano Terzani. Standing ovation. Bon. Non ho mai pensato che Terzani fosse un genio. So però quanta letteratura si legge in più dai tempi in cui lui era ragazzo, quanta più poesia, so che la televisione, pur approdata con troppi slogan nelle bicocche degli ex contadini, meglio della peste comunque è stata e mi risulta perfino che ciascuno ragioni con la propria testa fin dove la propria testa gli consente. Quanto al sentire, se Terzani sentiva col cuore, invece che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora gira I ritardi politici che impediscono una vera unione economica europea La sua guardinga risposta dice che ne siamo ancora ben lungi: il dialogo è in corso (da oltre sei ... È una scelta da far tremare i polsi, sarà per questo che il dibattito ci gira intorno ma non lo ...

Nudo nella fontana in piazza Esedra a Roma: risorsa africana semina il panico Così, come si può anche vedere nel video che pubblichiamo e che gira virale sui social, il giovane ...che è arrivato il momento di sobillare le masse prive di senso e di intelligenza che ancora ...

Giustizia, Mazzeo (Federico II): "Gira ancora un terremoto di documenti cartacei" Adnkronos Ancora gira l'insopportabile retorica social con le frasi di Terzani Letta su Facebook e commentata da centinaia, anzi, da migliaia di persone, tutte in genuflessa adorazione: “Così è diventato il nostro mondo: la pubblicità ha preso il posto della letteratura, gli ...

Il Breno sale ancora nonostante il campo pesante Lo studio, il colpo vincente e alla fine un po’ di affanno. L’1-0 sul Real Calepina vale l’uscita dalla «zona rossa» ...

