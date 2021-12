Anche Mattarella omaggia Valentino Rossi. Il Dottore regala il casco autografato: 'Il presidente continuerà? Non credo sia contento' (Di giovedì 9 dicembre 2021) TAVULLIA - Questa volta non lo ha lanciato ma il casco lo ha comunque regalato. È finito in mani sicure, quello del presidente della Repubblica Mattarella . Ci dovremo abituare ma, intanto, fa sempre ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) TAVULLIA - Questa volta non lo ha lanciato ma illo ha comunqueto. È finito in mani sicure, quello deldella Repubblica. Ci dovremo abituare ma, intanto, fa sempre ...

Advertising

elio_vito : @claudiafusani @Quirinale @cgilnazionale @UILofficial @Palazzo_Chigi Scusi, colpa mia, ma non trovo proprio il ness… - Giobegood : RT @Nonha_stata: @claudiafusani @Quirinale @cgilnazionale @UILofficial @Palazzo_Chigi Bellissimo l'applauso a Mattarella, poi esiste anche… - g_effe : @hovis_tolaluce @QLexPipiens Insomma, Cassese nelle sue ultime apparizioni in TV, mi è sembrato la copia pensante d… - bibillaqueen : RT @Ste_Mazzu: Mattarella poteva degnarsi di andare a prendersi l'ovazione per averci donato Draghi anche da quelli fuori dalla Scala - zum_zug : RT @MastriTina: @mariobianchi18 @legenrehumain Avrei applaudito anche io Mattarella, ma dire che alla Scala c'era l'Italia migliore, mi sem… -