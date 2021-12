Amici, Mattia Zenzola a rischio: “Poche persone come te!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ad Amici 21 continua a far discutere l’atteggiamento del ballerino Mattia Zenzola. Non è la prima volta, infatti, che il concorrente viene ripreso dai coach, ma adesso sembra che il suo insegnante ne abbia proprio abbastanza. Raimondo Todaro lo ha richiamato per l’ennesimo confronto e gli ha spiegato che se continua così è a rischio eliminazione. Ma che cosa è successo? Mattia Zenzola, aspirante ballerino concorrente ad Amici 21, è un ragazzino originario di Bari. Ha appena diciassette anni, e dimostra un carattere un po’ indisciplinato. Tutti i telespettatori, ormai, hanno imparato ad apprezzarlo o a temerlo. Di sicuro, dal punto di vista del talento, Mattia è uno degli studenti migliori della scuola. Nel latino americano è un fenomeno. Però non va ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ad21 continua a far discutere l’atteggiamento del ballerino. Non è la prima volta, infatti, che il concorrente viene ripreso dai coach, ma adesso sembra che il suo insegnante ne abbia proprio abbastanza. Raimondo Todaro lo ha richiamato per l’ennesimo confronto e gli ha spiegato che se continua così è aeliminazione. Ma che cosa è successo?, aspirante ballerino concorrente ad21, è un ragazzino originario di Bari. Ha appena diciassette anni, e dimostra un carattere un po’ indisciplinato. Tutti i telespettatori, ormai, hanno imparato ad apprezzarlo o a temerlo. Di sicuro, dal punto di vista del talento,è uno degli studenti migliori della scuola. Nel latino americano è un fenomeno. Però non va ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mattia incontra il maestro Todaro, la gara di ballo 'Contact' e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici21, guar… - matiansupporter : RT @ILL_Stay_Strong: Pensando solo adesso al fatto che se Mattia avesse perso la sfida, per di più senza in studio Chri, sicuramente Christ… - SunnySofff : RT @fantaszharry0: Comunque frigno al pensiero che Christian sia stato uno dei pochi se non l’unico a stare accanto a Mattia quando tutti e… - m_c_12345 : RT @fantaszharry0: Comunque frigno al pensiero che Christian sia stato uno dei pochi se non l’unico a stare accanto a Mattia quando tutti e… - stefanelliswife : RT @fantaszharry0: Comunque frigno al pensiero che Christian sia stato uno dei pochi se non l’unico a stare accanto a Mattia quando tutti e… -