Amici di Maria De Filippi anticipazioni | domenica 12 dicembre arriva in studio Marco Mengoni

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La nuova puntata didiDesi preannuncia davvero succosa grazie alleche circolano sul web e che si sono lasciate scappare le sempre informate fonti del programma. Quella di122021 sarà infatti un’occasione unica per tutti i telespettatori del programma ed anche per gli amanti della grande musica italiana. La trasmissione avrà l’onore di avere in pubblico il cantante, fresco di uscita del suo ultimo lavoro discografico e voglioso di far sentire al pubblico da casa i suoi ultimi successi.sbarca addiDeLa tredicesima puntata stagionale del talent show più ...