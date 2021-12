Amici 21 | Cosmary Fasanelli è la ex di un noto protagonista della scorsa edizione del talent? Gli indizi

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è una ballerina ed è delle ultime allieve arrivate addi Maria De Filippi. Oltre che del suo ingresso nella Scuola – avvenuto a seguito di una sfida vinta contro Virginia Vorrano -, nelle ultime ore si è parlato anche di un pettegolezzo che la riguarda. Nello specificoè finita al centro del gossip per un suo ipotetico flirt – a quanto pare già concluso – con Aka7Even, cantante ed ex allievo di. Quello che ha fatto insospettire i fan sono stati alcuni tweet pubblicati dal cantante. In particolare hanno fatto riferimento a quelli pubblicati dopo la registrazione didel 2 dicembre, ovvero quella dell’ingresso di. In primis Aka aveva twittato l’emoji di una risata. E qualche giorno dopo aveva ...

...e Albe che quindi - la prossima settimana - affronteranno una sfida contro un pretendente esterno per confermare il loro banco all'interno della scuola di21. Anche la nuova allieva...... che sembra aver ritrovato una bella verve con l'entrata di. Mattia ha lamentato un improvviso dolore alla caviglia che verrà verificato nelle prossime ore. Scopri le ultime news suUna nuova puntata del talent Amici 21 andrà in onda domenica 12 dicembre e le novità saranno moltissime: la Celentano on fire e ospiti attesi!Amici 21: in arrivo due super ospiti e grandissime sorprese per i ragazzi tra maglie sospese e nuove sfide. Scopriamo cosa accadrà domenica 12 dicembre.