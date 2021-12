Amici 21, anticipazioni 12 dicembre 2021: ospiti, sfide, spoiler ed eliminato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo le eliminazioni e la sostituzione di Guido nella scorsa puntata, è tutto pronto per il prossimo pomeridiano di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che si avvicina sempre di più al serale, momento atteso dai giovani cantanti e ballerini. Ma cosa succederà domenica 12 dicembre? Chi ci sarà come ospite? E, soprattutto, chi dei giovani ragazzi dovrà abbandonare il banco e salutare la scuola più famosa di sempre? Amici, anticipazioni pomeridiano 12 dicembre 2021: chi sono gli ospiti Stando alle anticipazioni fornite da LeemilydiAmici, come ospiti arriveranno in studio Sabrina Ferilli, in veste di giudice speciale, Marco Mengoni, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Cambia un uomo’, Riki, ex allievo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo le eliminazioni e la sostituzione di Guido nella scorsa puntata, è tutto pronto per il prossimo pomeridiano di, il talent show di successo di Canale 5 che si avvicina sempre di più al serale, momento atteso dai giovani cantanti e ballerini. Ma cosa succederà domenica 12? Chi ci sarà come ospite? E, soprattutto, chi dei giovani ragazzi dovrà abbandonare il banco e salutare la scuola più famosa di sempre?pomeridiano 12: chi sono gliStando allefornite da Leemilydi, comearriveranno in studio Sabrina Ferilli, in veste di giudice speciale, Marco Mengoni, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Cambia un uomo’, Riki, ex allievo di ...

