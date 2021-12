Amianto, morì per mesotelioma: Enel condannata, dovrà risarcire oltre 800mila euro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il giudice del lavoro di Pisa , Franco Piragine , ha condannato Enel al risarcimento dei danni per la malattia e la morte per mesotelioma pleurico di origine professionale dell'ex dipendente dell'... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il giudice del lavoro di Pisa , Franco Piragine , ha condannatoal risarcimento dei danni per la malattia e la morte perpleurico di origine professionale dell'ex dipendente dell'...

Advertising

Naz_Pontedera : Amianto, morì per mesotelioma: Enel condannata, dovrà risarcire oltre 800mila euro - qn_lanazione : Amianto, morì per mesotelioma: Enel condannata, dovrà risarcire oltre 800mila euro - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morì dopo aver respirato amianto per 30 anni in Val di Cecina: Enel condannata a maxi risarcimento - Corriere : Morì dopo aver respirato amianto per 30 anni in Val di Cecina: Enel condannata a maxi risarcimento - corrierefirenze : Morì dopo aver respirato amianto per 30 anni in Val di Cecina: Enel condannata a maxi risarcimento -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto morì Amianto, morì per mesotelioma: Enel condannata, dovrà risarcire oltre 800mila euro Per ottenere il risarcimento ci siamo rivolti all'Osservatorio nazionale amianto Val di Cecina, che a sua volta ha investito della tutela legale il suo presidente nazionale, avvocato Ezio Bonanni, ...

Morì per l'amianto, Enel condannata a risarcire la famiglia Per ottenere il risarcimento del danno, i familiari di Fedeli si sono rivolti all'Osservatorio Nazionale Amianto Val di Cecina che ha investito della tutela legale il presidente nazionale Ezio ...

Per ottenere il risarcimento ci siamo rivolti all'Osservatorio nazionaleVal di Cecina, che a sua volta ha investito della tutela legale il suo presidente nazionale, avvocato Ezio Bonanni, ...Per ottenere il risarcimento del danno, i familiari di Fedeli si sono rivolti all'Osservatorio NazionaleVal di Cecina che ha investito della tutela legale il presidente nazionale Ezio ...