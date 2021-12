America’s Cup, Prada sarà sponsor: esercitato il diritto di rinnovo. La conferma da Team New Zealand (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prada sarà sponsor anche della prossima edizione della America’s Cup. A confermarlo è stato Grant Dalton, CEO di Team New Zealand, durante una rovente riunione andata in scena presso lo Yacht Club di riferimento del sodalizio detentore della Vecchia Brocca. L’incontro era stato organizzato per rispondere definitivamente a chi vuole una difesa casalinga del trofeo, evidenziando che non è fattibile per motivi economici e che è necessario andare all’estero per avere a disposizione il budget necessario a organizzare una campagna degna di nota per cercare di non farsi strappare il trofeo sportivo più antico al mondo. America’s Cup, lo Yacht Club di Ginevra ha indetto una rassegna stampa: Alinghi torna in scena! Equipaggio svizzero Prada ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)anche della prossima edizione dellaCup. Arlo è stato Grant Dalton, CEO diNew, durante una rovente riunione andata in scena presso lo Yacht Club di riferimento del sodalizio detentore della Vecchia Brocca. L’incontro era stato organizzato per rispondere definitivamente a chi vuole una difesa casalinga del trofeo, evidenziando che non è fattibile per motivi economici e che è necessario andare all’estero per avere a disposizione il budget necessario a organizzare una campagna degna di nota per cercare di non farsi strappare il trofeo sportivo più antico al mondo.Cup, lo Yacht Club di Ginevra ha indetto una rassegna stampa: Alinghi torna in scena! Equipaggio svizzeroha ...

