America’s Cup | lo Yacht Club di Ginevra ha indetto una rassegna stampa | Alinghi torna in scena! Equipaggio svizzero

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La Société Nautique de Genève (in sostanza lodi) hauna conferenza, in programma martedì 14 dicembre (ore 11.00) nella sua sede di Cologny (Svizzera), per condividere i suoi piani in merito alla 37ma edizione dellaCup. Questo il contenuto dell’invito alladiffuso nella giornata odierna e che di fatto conferma quanto scritto la scorsa settimana:si è iscritta alla Coppa America 2024, la competizione sportiva più antica al mondo. Non era di certo un mistero, questa pubblicazione non fa altro che confermare le indiscrezioni. Tra cinque giorni sapremo qualcosa in più riguardo alla campagna del sodalizio, che ridunque a dare la caccia alla Vecchia ...