Amazon, un miliardo di multa dall’Antitrust: “Abuso di posizione” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una mega sanzione da complessivi 1,1 miliardi di euro alle società Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon EU, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica. Questa la mannaia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia – il cosiddetto Antitrust – ha calato sul colosso del commercio online mondiale. Il formale titolo giuridico in base al quale l’Antitrust ha comminato la maxi multa è la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Amazon e l’Italia Secondo l’autorità, la società di Jeff Bezos, “detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace“. Una realtà che “le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una mega sanzione da complessivi 1,1 miliardi di euro alle societàEurope Core,Services Europe,EU,Italia Services eItalia Logistica. Questa la mannaia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia – il cosiddetto Antitrust – ha calato sul colosso del commercio online mondiale. Il formale titolo giuridico in base al quale l’Antitrust ha comminato la maxiè la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.e l’Italia Secondo l’autorità, la società di Jeff Bezos, “detiene unadi assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace“. Una realtà che “le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, ...

