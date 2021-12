Allerta meteo in Campania: il maltempo non molla la presa (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania valevole per 24 ore: si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un Leggi su 2anews (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso diinvalevole per 24 ore: si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - EmanLongobardi : Recarsi a scuola con l'allerta meteo e trovare un solo studente quando in #smartworking c'erano sempre tutti, indif… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 9 dicembre 2021: le previsioni di oggi #9dicembre #allertameteo - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 9 dicembre 2021: le previsioni di oggi #9dicembre #allertameteo -