Al via la V° edizione del Festival Barocco Napoletano | nel segno di Haendel

Lunedì 6 dicembre 2021 sono ripresi, nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale (MANN), i concerti dell'Accademia Reale per il Festival Barocco Napoletano. Un grande successo, sancito dalla forte presenza di un pubblico sempre più numeroso, affezionato e attento, ha caratterizzato l'inaugurazione di questa Quinta edizione del Festival Barocco Napoletano, che ritorna prepotentemente

