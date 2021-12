Air Italy, protesta dei lavoratori al Mise contro il rischio licenziamento: “Azienda arrogante, ma governo è rimasto immobile. Ora ci tuteli” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un centinaio di lavoratori di Air Italy, tra piloti, assistenti di volo, comandanti e personale di terra, sono tornati a protestare al Ministero dello Sviluppo economico contro il rischio imminente di perdere il lavoro, nel giorno in cui, terminata ormai la procedura di licenziamento collettivo già avviata, 1322 dipendenti potrebbero iniziare a ricevere le lettere da parte dell’Azienda. Con il pericolo poi di restare anche senza cassa integrazione dal 31 dicembre, dato che a oggi manca l’istanza di Cigs da parte dei soci proprietari di Air Italy, Qatar Airways e Alisarda di Karim Aga Khan Di fatto, le speranze sono nulle o quasi, almeno sul fronte dell’occupazione. Perché i licenziamenti sono già pronti per i lavoratori, impiegati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un centinaio didi Air, tra piloti, assistenti di volo, comandanti e personale di terra, sono tornati are al Ministero dello Sviluppo economicoilimminente di perdere il lavoro, nel giorno in cui, terminata ormai la procedura dicollettivo già avviata, 1322 dipendenti potrebbero iniziare a ricevere le lettere da parte dell’. Con il pericolo poi di restare anche senza cassa integrazione dal 31 dicembre, dato che a oggi manca l’istanza di Cigs da parte dei soci proprietari di Air, Qatar Airways e Alisarda di Karim Aga Khan Di fatto, le speranze sono nulle o quasi, almeno sul fronte dell’occupazione. Perché i licenziamenti sono già pronti per i, impiegati ...

