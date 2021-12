Advertising

giorgiolecis : Air Italy, Li Gioi (M5S): “Necessaria l’intesa fra le parti coinvolte” - fisco24_info : Air Italy: fumata nera, lavoratori verso il licenziamento: Ribadito il no dell'azienda a prolungare la cassa integr… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Air Italy, fumata nera a tavolo con i sindacati: si va verso licenziamenti #airitaly - IlCastiga : RT @MediasetTgcom24: Air Italy, fumata nera a tavolo con i sindacati: si va verso licenziamenti #airitaly - il_piccolo : Air Italy, fumata nera: 1.322 lavoratori verso il licenziamento -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

Per i 1.322 lavoratori diil licenziamento è l'ipotesi più concreta. Si è infatti chiuso con un nulla di fatto il tavolo al ministero del Lavoro con le Regioni, i sindacati e i liquidatori della compagnia. Secondo le ...Per i 1322 lavoratori diil licenziamento è un'ipotesi sempre più concreta e vicina. L'incontro al Ministero del Lavoro con le Regioni Lombardia e Sardegna, i sindacati e i liquidatori della compagna aerea non ha ...Cagliari, 9 dicembre 2021 - “Siamo profondamente delusi per la rinuncia da parte di Air Italy a scongiurare il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici”. Lo ha detto l ...Per i 1.322 lavoratori di Air Italy il licenziamento è un’ipotesi sempre più concreta e vicina. L’incontro di oggi al Ministero del Lavoro con le Regioni Lombardia e Sardegna, i sindacati e i liquidat ...