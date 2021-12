Agrifood | il PAC tra presente e futuro | gli obiettivi chiave

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una politica agricola comune (PAC) più equa, più verde e maggiormente basata sull’efficacia vuole garantire unsostenibile agli agricoltori europei, fornendo un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni e consentendo agli Stati membri di adottare le misure della PAC adattandole con maggiore flessibilità alle condizioni locali. L’agricoltura e le zone rurali sono fondamentali per lo European Green Deal e la nuova PAC sarà uno degli strumentiper raggiungere quanto definito dalle strategie del “Farm to Fork”, (F2F), cuore del Green Deal, quale standard di qualità e produzione eco-solidale e dalle strategie sulla biodiversità’ Il processo di riforma della PAC è iniziato nel 2018, quando la Commissione ha pubblicato la sua proposta iniziale. Alla fine del 2020 è stato adottato il Regolamento transitorio sulla PAC, il cui ...

Marina Cristina Di Domizio, Federalimentare e Cluster Agrifood, Roberto Bianchi, direttore Foragri. avere una strategia condivisa per utilizzare al meglio sia le risorse del PNNR che della PAC. Il Consiglio europeo ha adottato formalmente, il 2 dicembre, la politica agricola comune (PAC) che entrerà in vigore nel 2023 e si applicherà fino al 2027. Dei 7 ecoschemi presentati dall'Italia, 1 è bollato come greenwashing, 1 è definito molto preoccupante e 4 sono da migliorare. Solo 1 promosso