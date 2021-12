AEW | Cody Rhodes è il prossimo sfidante per il TNT Championship

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata di Dynamite,si è presentato nell’arena per interrompere il TNT Champion Sammy Guevara durante un’intervista.ha detto di avere intenzione di scontrarsi con Sammy, e gli ha fatto sapere che per Natale sarebbe stato sul ring per combattere. “La tua open challenge sta andando benissimo. A Natale, la tua open challenge è occupata. Tony Khan l’ha appena ufficializzato – difenderai il TNTcontro di me”. I due si sono stretti la mano esi è avvicinato all’orecchio di Guevara per sussurrargli “Buona fortuna, ragazzo”. #vs TNT Champion @sammyguevara on Christmas Day! Watch #AEWDynamite LIVE everywhere on @tntdrama NOW! pic.twitter.com/gxP2vOL38m— All Elite Wrestling (@AEW) December 9, ...