Addio Lina Wertmuller, regina del cinema da Gianburrasca a Mimì metallurgico (Di giovedì 9 dicembre 2021) stata la prima donna ad essere candidata all'Oscar per la regia, col film 'Pasqualino Settebellezze' ma ha dovuto attendere il 2020 per ricevere la statuetta, come premio alla carriera Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) stata la prima donna ad essere candidata all'Oscar per la regia, col film 'Pasqualino Settebellezze' ma ha dovuto attendere il 2020 per ricevere la statuetta, come premio alla carriera

RaiCultura : Addio a Lina Wertmüller, la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977. Aveva 93 anni. Il ric… - RadioItalia : Addio a Lina Wertmuller, la regista italiana vincitrice del premio Oscar alla carriera è morta a 93 anni. ??… - EzioGreggio : Addio Lina. La tua presenza al Monte Carlo Film Festival fu per noi un onore ed una gioia. Non dimenticherò mai la… - Agricolturabio1 : RT @Rosa_dEss: Addio a #LinaWertmuller??prima donna ad essere candidata all’Oscar. Regina della commedia all'Italiana con una carriera da Os… - Elena48565348 : RT @filippogigante: Addio alla regista Lina Wertmuller Lina Wertmuller, la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista, è morta… -

Addio a Lina Wertmuller, l'indimenticabile 'Travolti da un insolito destino...': il trailer del film

Serena Bortone in difficoltà con il nipote di Lina Wertmüller: “Siamo addolorati” Serena Bortone in difficoltà ad Oggi è un altro giorno dopo la scomparsa di Lina Wertmüller: "Siamo addolarati", le parole verso il nipote Serena Bortone ...

L’addio di Giancarlo Giannini alla Wertmuller, l’ultima telefonata Tra tutti coloro che piangono la scomparsa di Lina Wertmuller c’è Giancarlo Giannini che non può non raccontare di lei, del suo genio ma anche dell’invidia che generava in Italia. L’attore ricorda l’u ...

