Addio Lina Wertmuller | Mattarella | Ha dato vita a film e personaggi indimenticabili

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di, 'regista e intellettuale di grande finezza, che hain tutta la ...

Leggi AncheWertmuller, regina della commedia all'Italiana con una carriera da Oscar Veronica Pivetti scrive 'Bellissimo aver lavorato con te, grazie', abbinando, al suo post su ...... l'ultimo lavoro del 2004, passando per capolavori come " Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto " e " Mimì metallurgico ferito nell'onore": i grandi film di...Addio a Lina Wertmuller. Aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata infatti il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto', 'Pas ...Se ne è andata, a 93 anni, Lina Wertmüller. Una delle più grandi registe del mondo. La prima donna della storia ad essere candidata ad un Oscar, nel 1972, per Pasqualino settebellezze. Amata, e ricono ...