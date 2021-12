Addio Lina Wertmüller | la regista del buonumore dai mille record

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con gli immancabili occhiali dalla montatura bianca e il suo sguardo disincantato e ironico, quanto ci mancherà. È morta a 93 anni la grande protagonista del cinema italiano e internazionale, primadonna candidata a un Oscar, per il film Pasqualino Settebellezze, feroce affresco di una vittima che diventa carnefice, con Giancarlo Giannini che da giovane proletario attento all’onore diviene kapò. In quell’occasione l’Academy Award non lo vinse, ma le è stato consegnato l’Oscar onorario 2020. La motivazione: «Per il suo provocatorio scardinare con coraggio le regole politiche e sociali attraverso la sua arma preferita: la cinepresa». E anche lì, nel ricevere l'Oscar, accompagnata sul palco da Sophia Loren e Isabella Rossellini, fece una tagliente riflessione sulla statuetta dorata con corpo da uomo, «già di per sé ...