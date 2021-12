Addio a Steve Bronski: il cofondatore e tastierista dei Bronski Beat muore a 61 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giorno di lutto per il pop britannico. Steve Bronski, cofondatore e tastierista del gruppo pop britannico Bronski Beat , uno dei più in voga negli anni '80, è morto all'età di 61 anni . Bronski, di ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giorno di lutto per il pop britco.del gruppo pop britco, uno dei più in voga negli'80, è morto all'età di 61, di ...

