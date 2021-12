Addio a Lina Wertmüller | si è spenta a 93 anni la prima regista candidata al Premio Oscar

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Grande lutto nel mondo del cinema. Si èall’età di 93. Al secolo Arcangela Felice Assuntavon Elgg Spanol von Braueich, ha contribuito a riscrivere la storia del grande schermo.donna ad esserealper la Miglior Regia, grazie a Pasqualino Settebellezze (1975), ha ricevuto il plauso della critica per il suo stile unico ed inconfondibile. Verace, di carattere, si è inoltre distinta per il connubio artistico, stretto con la compianta Mariangela Melato e Giancarlo Gini, con cui insieme ha realizzato alcune tra le pellicole più note di sempre. Impossibile non citare Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. PEZZO IN AGGIORNAMENTO LEGGI ...

WERTMULLER RICEVE L'OSCAR ALLA CARRIERAE intantoWertmuller riscopre un'altra grande passione, la lirica. Incursioni rare, ma non passate inosservate. "Carmen" al San Carlo di Napoli per l'inaugurazione della stagione 1986 - 87, "...09 dic 2021 - È morta a 93 anni. Nella sua carriera ha scritto anche diversi brani fra cui "Mi sei scoppiato dentro il cuore/Tu non credi più" per Mina.Addio a Lina Wertmuller: aveva 93 anni. Il mondo del cinema in lutto per la morte della grande regista, Oscar alla carriera nel 2020.