Addio a Lina Wertmüller | regista da Oscar

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È mortaWertmuller. La grandeche aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze, Mimì metallurgico segnando la storia della commedia italiana. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’, nel 1977, come migliore(ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per “Pasqualino Settebellezze”. Nel 2020 le è stato assegnato il Premioalla Carriera.