Addio a Lina Wertmüller | lutto nel mondo del cinema italiano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è venuta a mancare poche ore fa. La notizia è stata data dal Corriere della Sera e ripresa da tutte le principali testate nazionali italiane.regista e grande protagonista del: aveva 93 anni. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che la notizia è stata data da un amico di famiglia sui social. Tra i primi a salutare la grande regista sui social anche Fabio Fazio tramite l’account Twitter di Che tempo che fa. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze, era il 1977. Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar Onorario. Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento! Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul ...