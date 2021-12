A Roma è già Natale: guarda i vip tra regali, alberi e pattini sul ghiaccio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un grande albero addobbato, tanti negozi di giocattoli, una bella pista da pattinaggio sul ghiaccio, tante giostre a tema. Roma si trasforma nel paese di Babbo Natale e nel villaggio dedicato ai più piccoli si incontrano tanti vip: da chi porta i figli come Manuela Arcuri, Mara Carfagna, Marina La Rosa, Alessia Fabiani a chi si diverte in coppia come Alvise Rigo e Tove Villfor o chi da solo come Can Yaman. E non solo… Manuela Arcuri sceglie tra pupazzetti e giochini e alla fine fa incetta di doni insieme al figlio Mattia. Marina La Rosa e Alessia Fabiani si mettono in posa davanti al grande abete decorato insieme ai figli per una foto ricordo di questo Natale. Can Yaman attraversa il villaggio dei balocchi spavaldo e divertito sapendo di conquistare sguardi e flash. Incuriosisce la nuova coppia formata da Alvise Rigo ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un grande albero addobbato, tanti negozi di giocattoli, una bella pista da pattinaggio sul, tante giostre a tema.si trasforma nel paese di Babboe nel villaggio dedicato ai più piccoli si incontrano tanti vip: da chi porta i figli come Manuela Arcuri, Mara Carfagna, Marina La Rosa, Alessia Fabiani a chi si diverte in coppia come Alvise Rigo e Tove Villfor o chi da solo come Can Yaman. E non solo… Manuela Arcuri sceglie tra pupazzetti e giochini e alla fine fa incetta di doni insieme al figlio Mattia. Marina La Rosa e Alessia Fabiani si mettono in posa davanti al grande abete decorato insieme ai figli per una foto ricordo di questo. Can Yaman attraversa il villaggio dei balocchi spavaldo e divertito sapendo di conquistare sguardi e flash. Incuriosisce la nuova coppia formata da Alvise Rigo ...

Advertising

michdid9 : ma la roma matematicamente è già qualificata giusto? - dangelo_luciana : RT @dukana2: Romani de #Roma?? Vi hanno già detto che i criminali #Eni stanno per incassare miliardi per la costruzione di inutile stadio s… - stefanobread : RT @BarbaraCecioni: Nella notte fra il 7 e 8 dicembre '70 Valerio Borghese organizzò un tentativo di Golpe perfettamente strutturato. Ferma… - kunstsyn : domani vado a Roma ed ho già l’ansia, oltre che per le 3 ore di treno di andata e le 3 di ritorno anche per il fatt… - Agenparl : Roma: Calabria (FI), su rifiuti giunta già in affanno) - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma già Roma, riaccesi dopo 6 anni i Gps sui mezzi Ama: la mossa contro i dipendenti 'furbetti' ... si dimostra complicata la sfida di completare la pulizia straordinaria di Roma entro Natale, come ... Contro i 'furbetti' Il sistema entrerà in funzione già nei prossimi giorni, fanno sapere dall'...

Renzi sfida Letta per le suppletive di Roma, Italia Viva lancia Elena Bonetti dopo la ritirata di Conte In campo restano quindi altri nomi di area Pd già circolati nelle scorse settimane, prima del pressing del trio Letta - Zingaretti - Bettini su Conte per una candidatura a Roma poi "declinata" dal ...

Roma Lido, l'intera tratta è bloccata: danni alla linea aerea. Navette prese d'assalto RomaToday ... si dimostra complicata la sfida di completare la pulizia straordinaria dientro Natale, come ... Contro i 'furbetti' Il sistema entrerà in funzionenei prossimi giorni, fanno sapere dall'...In campo restano quindi altri nomi di area Pdcircolati nelle scorse settimane, prima del pressing del trio Letta - Zingaretti - Bettini su Conte per una candidatura apoi "declinata" dal ...