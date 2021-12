A Palazzo Pretorio Hi Woman: il saluto dell’Arcangelo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dall’11 dicembre 22 artiste contemporanee internazionali espongono a Prato alla mostra allestita a Palazzo Pretorio Hi Woman!. L’evento, a cura di Francesco Bonami e promossa dall’amministrazione locale, sarà visitabile fino al 27 febbraio 2022. Annunciazione di Beato Angelico: la metafora del dettaglio Cosa presentano le artiste alla mostra a Palazzo Pretorio Hi Woman!? Attraverso la pittura, la scultura, il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dall’11 dicembre 22 artiste contemporanee internazionali espongono a Prato alla mostra allestita aHi!. L’evento, a cura di Francesco Bonami e promossa dall’amministrazione locale, sarà visitabile fino al 27 febbraio 2022. Annunciazione di Beato Angelico: la metafora del dettaglio Cosa presentano le artiste alla mostra aHi!? Attraverso la pittura, la scultura, il

Advertising

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'L'altra Annunciazione, a Palazzo Pretorio apre la mostra di arte contemporanea 'Hi Wom… - NotiziediPrato : L'altra Annunciazione, a Palazzo Pretorio apre la mostra di arte contemporanea 'Hi Woman! La notizia del futuro' [… - oglioponews : Palazzo Pretorio, ala est: a Rivarolo Mantovano cantiere impegnativo - quiprato : RT @VisitTuscanyITA: Dall'11 dicembre al Palazzo Pretorio di #Prato troverai 'Hi Woman! La notizia del futuro'. 22 artiste internazionali c… - MassimoNovi : Palazzo Pretorio in vista sul ponte | Attualità PONTEDERA -