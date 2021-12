“A letto, avete visto?”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, è successo dopo il massaggio hot al GF Vip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non c’era andato leggero Manuel Bortuzzo con Lulù Selassiè al GF Vip 6. La scorsa settimana il nuotatore aveva nominato la principessa, che ovviamente era scoppiata in lacrime. I due hanno flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa, al centro delle critiche anche da parte dei telespettatori e di Alfonso Signorini. Nonostante le richieste di Manuel Bortuzzo di avere dei momenti di relax in casa, Lulù Selassiè ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione. In queste ore, però, qualcosa è cambiato. Le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso i due concorrenti in camera da letto, con Manuel Bortuzzo intento in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non c’era andato leggeroconal GF Vip 6. La scorsa settimana il nuotatore aveva nominato la principessa, che ovviamente era scoppiata in lacrime. I due hanno flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa, al centro delle critiche anche da parte dei telespettatori e di Alfonso Signorini. Nonostante le richieste didi avere dei momenti di relax in casa,ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione. In queste ore, però, qualcosa è cambiato. Le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso i due concorrenti in camera da, conintento in un ...

