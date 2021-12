9 Dicembre 2001: il ritorno al gol di Ronaldo il Fenomeno (Di giovedì 9 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – L’attesa del Fenomeno vale il prezzo del biglietto. Accade così che il 9 Dicembre del 2001 la fortissima Inter di Cuper vada a giocarsi la permanenza in vetta in casa del Brescia di Mazzone. Non una partita qualunque, ma quella che sanciva il ritorno della coppia dei sogni dopo 25 mesi. Vieri e Ronaldo, i migliori attaccanti al mondo, uniti dalla stessa maglia. Quel giorno mancava l’altro alieno, quello col codino, quello che avrebbe segnato la felice stagione bresciana del primo quinquennio duemila. Tutto esaurito e freddo pungente. Lo squadrone milanese, che a fine stagione avrebbe patito una delle più cocenti sconfitte di sempre, in casa della Lazio, ritrovava il suo campionissimo, a molti mesi di distanza dal terribile infortunio dell’Olimpico. A Ronaldo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – L’attesa delvale il prezzo del biglietto. Accade così che il 9della fortissima Inter di Cuper vada a giocarsi la permanenza in vetta in casa del Brescia di Mazzone. Non una partita qualunque, ma quella che sanciva ildella coppia dei sogni dopo 25 mesi. Vieri e, i migliori attaccanti al mondo, uniti dalla stessa maglia. Quel giorno mancava l’altro alieno, quello col codino, quello che avrebbe segnato la felice stagione bresciana del primo quinquennio duemila. Tutto esaurito e freddo pungente. Lo squadrone milanese, che a fine stagione avrebbe patito una delle più cocenti sconfitte di sempre, in casa della Lazio, ritrovava il suo campionissimo, a molti mesi di distanza dal terribile infortunio dell’Olimpico. A...

