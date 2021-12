9-1-1: L’attore lascia la serie? Ecco l’anticipazione shock sul finale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anticipazioni 911, L’attore Eddie Diaz decide di lasciare la caserma: Ecco cosa vedremo anticipazioni terza stagione: il futuro di EddieIl sei dicembre scorso è andato in onda su Fox, il finale di 9-1-1. L’episodio, intitolato “Wrapped in Red”, ha lasciato con il fiato sospeso tutti i telespettatori dato che si è capito benissimo che la serie tornerà in onda. Stando alle anticipazioni la caserma terrà di nuovo compagnia al pubblico appassionato in primavera, e possiamo svelare che Eddie Diaz sarà costretto a prendere una clamorosa decisione. Proprio negli ultimi minuti dell’episodio il vigile del fuoco ha deciso e comunicato ai colleghi della caserma di volerli lasciare. Ovviamente, tale decisione, presa dagli sceneggiatori è l’unica soluzione per ... Leggi su formatonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anticipazioni 911,Eddie Diaz decide dire la caserma:cosa vedremo anticipazioni terza stagione: il futuro di EddieIl sei dicembre scorso è andato in onda su Fox, ildi 9-1-1. L’episodio, intitolato “Wrapped in Red”, hato con il fiato sospeso tutti i telespettatori dato che si è capito benissimo che latornerà in onda. Stando alle anticipazioni la caserma terrà di nuovo compagnia al pubblico appassionato in primavera, e possiamo svelare che Eddie Diaz sarà costretto a prendere una clamorosa decisione. Proprio negli ultimi minuti dell’episodio il vigile del fuoco ha deciso e comunicato ai colleghi della caserma di volerlire. Ovviamente, tale decisione, presa dagli sceneggiatori è l’unica soluzione per ...

itsmetheguru : @burzekxdensi Nono l’attore non lascia, ha un contratto per altre 3 stagioni però sicuro ci saranno cambiamenti nella 5B - burzekxdensi : @itsmetheguru Ma aspetta l'attore lascia la serie ? O - Onlyashuman : RT @ziamsmayne: Comunque se l’attore non lascia la serie hanno l’opportunità di creare una storyline decente E SE SPRECANO QUEST’OCCASIONE… - itsmetheguru : RT @ziamsmayne: Comunque se l’attore non lascia la serie hanno l’opportunità di creare una storyline decente E SE SPRECANO QUEST’OCCASIONE… - ziamsmayne : Comunque se l’attore non lascia la serie hanno l’opportunità di creare una storyline decente E SE SPRECANO QUEST’OC… -

