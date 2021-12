4 Metà | il film di Alessio Maria Federici dal 5 Gennaio su Netflix

(Di giovedì 9 dicembre 2021) 4, il nuovodicon Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari, arriva suil 5del prossimo anno. 4è il titolo della commedia romantica diretta da, scritta da Martino Coli e interpretata da Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari che arriverà, esclusivamente su, dal 52022. Il, che è una produzione Cattleya e Bartlebyin collaborazione con Vision Distribution e in associazione con IMPREBANCA S.p.A, gioca sul concetto secondo il quale per ogni persona esiste un'anima gemella: una teoria ...

Advertising

L0N3LYH3ART__ : RT @svftlcki: vi vedo tutti tranquilli ma io dico che la rai taglierà metà delle scene su cui ci stiamo facendo i film…vi fidate troppo sec… - ivic00633480 : RT @Ninanina1215: Sconcertante, semplicemente sconcertante. Questa ha visto il film e le è bastato vedere un attore dal colorito olivastro… - mavtarirsm : @grxzja è un film che uscirà il 5 gennaio su netflix ! si chiama quattro metà ! - svftlcki : vi vedo tutti tranquilli ma io dico che la rai taglierà metà delle scene su cui ci stiamo facendo i film…vi fidate… - Ninanina1215 : Sconcertante, semplicemente sconcertante. Questa ha visto il film e le è bastato vedere un attore dal colorito oliv… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà film

... non importa quanto sia piccolo il loro numero", dice, e si augura che "della popolazione ... Attribuisce al giornalismo e acome 5 Broken Cameras un grande merito nell'educarlo sulle realtà in ...è il titolo della commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici , scritta da Martino ... Il, che è una produzione Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution e in ...