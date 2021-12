10eLotto | la fortuna bacia Santa Marinella | vinti 20mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– Il Lazio torna a sorridere con il: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 27,5 mila. La prima ha visto un giocatore di, in provincia di Roma, centrare un 8 Doppio Oro del valore di 20 milamentre l’altra ha premiato la città di Rieti con una vincita pari a 7.500. L’ultimo concorso delha distribuito vincite per 27,1 milioni di, per un totale di oltre 3,9 miliardi da inizio anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di...