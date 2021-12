Zona Bianca, le anticipazioni della puntata di oggi 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Zona Bianca, le anticipazioni: il super green pass legato allo shopping natalizio e le fake news sul vaccino oggi, mercoledì 8° dicembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – si mostrerà come ci si muove nelle città italiane prese d’assalto per lo shopping natalizio con il nuovo super green pass, entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, e i relativi controlli. A ZonaBianca da settimane raccontiamo dei casi di contagio tra i pellegrini di Medjugorje. Come Lorenzo Damiano, leader Veneto dei No Vax che è finito in terapia sub-intensiva con il Covid. Il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021), le: il super green pass legato allo shopping natalizio e le fake news sul vaccino, mercoledì 8°, nel nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – si mostrerà come ci si muove nelle città italiane prese d’assalto per lo shopping natalizio con il nuovo super green pass, entrato in vigore da lunedì 6, e i relativi controlli. Ada settimane raccontiamo dei casi di contagio tra i pellegrini di Medjugorje. Come Lorenzo Damiano, leader Veneto dei No Vax che è finito in terapia sub-intensiva con il Covid. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca Tra super green pass e nuove restrizioni, come funzionano gli spostamenti a Natale Restano però valide, anche in zona bianca, le nuove restrizioni sull acceso a locali e ristoranti per chi non è vaccinato. Spostarsi in zona bianca o gialla Per chi viaggia in macchina l unica regola ...

Veneto zona gialla entro Natale. Anche la Calabria cambia colore? ... dove sono già passate in "giallo" il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano , anche una regione meridionale si appresta a superare le soglie fissate per rimanere in zona bianca. Si ...

Zona Bianca, le anticipazioni dell'8 dicembre Mediaset Play Zona Bianca, le anticipazioni della puntata di oggi 8 dicembre Zona bianca, le anticipazioni: il super green pass legato allo shopping natalizio e le fake news sul vaccino. Oggi, mercoledì 8° dicembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bia ...

La mossa della Regione: altri 1.300 posti letto per allontanare il giallo Una mossa per resistere in zona bianca. Non si sa se decisiva, ma messa in atto per rafforzare la risposta sanitaria e allontanare, ancora di qualche giorno, il possibile passaggio alla fascia gialla ...

