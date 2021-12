Zenit San Pietroburgo-Chelsea (8 dicembre ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, cinque assenti per i Blues, Kovacic positivo al Covid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Chelsea ha messo in chiaro le gerarchie nel gruppo H, con i campioni d’Europa che hanno travolto 4-0 la Juve per raggiungere i bianconeri a quota 12 punti e superarli grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti. I Blues per completare l’opera e andare agli ottavi da primi del girone devono vincere sul InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilha messo in chiaro le gerarchie nel gruppo H, con i campioni d’Europa che hanno travolto 4-0 la Juve per raggiungere i bianconeri a quota 12 punti e superarli grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti. Iper completare l’opera e andare agli ottavi da primi del girone devono vincere sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

marinadivito1 : RT @VanityFairIt: Calciatori sorridenti e tante coccole ai cagnolini in cerca di una famiglia. Quella della squadra russa non è la prima in… - gigioneds : RT @Droghiere: I calciatori dello Zenit San Pietroburgo sono scesi in campo con in braccio dei cuccioli di cane abbandonati. Lo scopo era… - Droghiere : I calciatori dello Zenit San Pietroburgo sono scesi in campo con in braccio dei cuccioli di cane abbandonati. Lo s… - albertomarti : RT @delinquentweet: Le squadre già ufficialmente 'retrocesse' dalla Champions League all'Europa League: ???? Lipsia ???? Borussia Dortmund ????… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Le squadre già ufficialmente 'retrocesse' dalla Champions League all'Europa League: ???? Lipsia ???? Borussia Dortmund ????… -