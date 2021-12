Zenit-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici di Zenit-Chelsea, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League: Zenit (3-4-2-1): Kerzhakov; Barrios, Lovren, Rakitskyy; Karavaev, Kuzayev, Wendel, Douglas Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Chelsea (3-4-1-2): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Saul, Barkley, Hudson-Odoi; Mount; Werner, Lukaku. Foto: Twitter UCL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici di, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League:(3-4-2-1): Kerzhakov; Barrios, Lovren, Rakitskyy; Karavaev, Kuzayev, Wendel, Douglas Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.(3-4-1-2): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Saul, Barkley, Hudson-Odoi; Mount; Werner, Lukaku. Foto: Twitter UCL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Laudantes : RT @jason05_: Abbiamo mandato @SaltaConNoi90 in Russia con il cosacco per seguire Zenit-Chelsea mentre noi guardiamo #ZenitJuve C'è @matt… - TUTTOJUVE_COM : Champions League, le formazioni ufficiali di Zenit-Chelsea - jason05_ : Abbiamo mandato @SaltaConNoi90 in Russia con il cosacco per seguire Zenit-Chelsea mentre noi guardiamo #ZenitJuve… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Zenit San Pietroburgo-Chelsea: Champions League 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali #Zenit - DiabloFCB : @adri_pltr Zenit Chelsea Malmo Juve -