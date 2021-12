Zenit-Chelsea | Champions League | probabili formazioni e diretta TV

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)sarà ospitata questa sera dalle 18.45 dalla Gazprom Arena, nella 6a giornata del gruppo H della21-22. La squadra londinese cerca la vittoria che potrebbe garantirgli il primato nel girone, mentre lo, ormai fuori da questa competizione, vuole solo accertarsi di centrare l’ingresso nell’Europa. Così ledello scontro. Statistiche e curiosità diLo, terzo nella classifica del girone H con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte), è reduce dal pareggio esterno sul campo del Malmo per 1-1 (Rieks per gli svedesi, Rakitsky per i russi). La squadra di Semak affronta l’incontro odierno senza particolare ansie. Il ...

Advertising

KSport24 : @tuttosport Addirittura un articolo. Il Chelsea dovrebbe fermarsi a San Pietroburgo, e visto che lo Zenit ha il ca… - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Mercoledì 8 Dicembre #ChampionsLeague ???? (18:45) Juventus ?? Malmö (18:45) Zenit ?? Chelsea… - sportli26181512 : Juventus-Malmoe: Sky, Mediaset o Amazon Prime? Ecco dove vederla: Juventus-Malmoe: Sky, Mediaset o Amazon Prime? Ec… - Italo81580161 : @Gazzetta_it Il chelsea vince senza problemi contro lo zenit - ChamatkarChiesa : Juventus 3-0 Malmo Zenit 0-0 Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Chelsea

Oltre ad avere la meglio contro il Malmoe, la Juve di Allegri deve confidare nelloe nella sua voglia di fare bella figura contro i campioni d'Europa in carica del. I Blues sono al ......di cinque vittorie consecutive in Champions League (sconfitta a Stamford Bridge contro il0 ... Nella quinta giornata della fase a gironi giocata contro loSan Pietroburgo, il Malmoe ha ...Mancano solo i novanta minuti dei gironi E, F, G, H alla fine della prima fase di Champions League, decisivi per completare il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale Al momento sono do ...Oggi sarà l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Per quanto riguarda le italiane, scenderanno in campo sia l’Atalanta sia la Juventus. Entrambe giocheranno ...